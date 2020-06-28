AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد اختلاطه بـ محمد عواد.. بيراميدز يكشف حقيقة إصابه نجمه بـ فيروس كورونا

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:28 ص
بيراميدز والزمالك
بيراميدز والزمالك
Advertisements
حسن العمدة
قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط فريق الكرة، سليم تماما، وأجرى مسحة جديدة؛ للكشف المبكر عن فيروس كورونا، وجاءت النتيجة سلبية تماما.

وأضاف المدير الرياضي، أنه لا توجد أي أزمة، والنادي فضَّل إجراء مسحة إضافية له كإجراء احترازي، وجاءت النتيجة سلبية مثل نتائج المسحتين السابقتين لجميع أعضاء فريق الكرة بالنادي.

وشدد هاني سعيد على أن "دونجا" سيشارك في التدريبات مع بقية زملائه بالفريق، بداية من اليوم، الأحد، بشكل طبيعي بعد التأكد من سلبية المسحة الإضافية التي أجراها اللاعب.

وكان دونجا قد اختلط بـ محمد عواد ، حارس مرمي الزمالك، الذي أعلن عن إصابته بفيروس كورونا أمس؛ بعدما اجري بعد الفحوصات الطبية.

وكتب محمد عواد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر ": "تحاليل كورونا ايجابي... دعواتكم"؛ ليرد عدد من نجوم الزمالك بالدعاء له.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفض استكمال بطولة الدوري لهذا الموسم خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد بين اللاعبين حيث طالب بضرورة مقابلة مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لاعب بيراميدز يكسر ملل توقف الرياضة بهذه الطريقة

استعدادا لعودة الدوري.. سلبية المسحة الأولى للعاملين بنادي بيراميدز

هاني سعيد: بيراميدز أول فريق في الدوري يستأنف تدريباته استعدادا لاستئناف النشاط

المتعة الكروية تعود تدريجيا.. بيراميدز يخوض أول تدريب استعدادا لاستئناف الدوري.. صور

اللجنة الطبية باتحاد الكرة: 15 ناديًا أجرت مسحات العينة الأولى لـ فيروس كورونا

أخبار الزمالك| النادي يقرر عدم استكمال الدوري ويرفض منح الأهلي اللقب

ترشيحاتنا

تمنع الرحمة وإجابة الدعاء.. الجندي: مصيبة يفعلها 75% من الناس

بملابس كاجوال.. رزان مغربي تتألق بإطلالة بسيطة

أشرف زكي عن أزمة يوسف الشريف: مش متابع

بعد موجة الجدل.. أحمد العوضي يوجه رسالة لـ ياسمين عبد العزيز

كل حاجة حلوة في حياتي.. سوار النجار تهنئ شقيقتها بعيد ميلادها

وصول علاج فيروس كورونا لمستشفيات العزل بمصر.. فيديو

AdvertisementS

شاهد..تركي أل الشيخ يقرر التنازل عن كل القضايا ضد الأهلي

اتحاد الكرة يعلن موعد استئناف بطولة الدوري المصري رسميا.. فيديو

الباب اتقفل بالضبّة والمفتاح .. تركي آل الشيخ يتنازل عن القضايا المرفوعة ضد الأهلي

هانى حتحوت يكشف حقيقة خطاب فيفا للأندية حول حرية المشاركة فى استئناف المباريات ..فيديو

بعد اختلاطه بـ محمد عواد.. بيراميدز يكشف حقيقة إصابه نجمه بـ فيروس كورونا

بـ 15 مليون جنيه.. مدافع بيراميدز ينتقل لـ الزمالك

الأحمر يخطط لإعادة الأسد المغربى.. تطور فى موقف الأهلي من وليد أزارو

بسبب عمولة الوكيل.. أزمة حمدي النقاز والزمالك تتجدد .. مستند

هيدرسفيلد يقترب من الهبوط .. الأهلي يخطط للاحتفاظ بـ رمضان صبحي نهائيا .. فيديو

بعد تصريحه «أنا أفضل من فان دايك» .. صحيفة إنجليزية تسخر من إبراهيم سعيد

مش هشتغل في الزمالك ولو مش هلاقي آكل.. أحمد ناجي يوضح حقيقة تصريحه لـ صدى البلد

تطورات جديدة.. تأجيل اجتماع مجلس إدارة الزمالك الطارئ 48 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من المحلات.. طريقة تحضير البقلاوة في المنزل

لصيف على الموضة.. نصائح مهمة لكل فتاة عند اختيار الملابس

بملابس كاجوال.. رزان مغربي تتألق بإطلالة بسيطة