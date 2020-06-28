بعد اختلاطه بـ محمد عواد.. بيراميدز يكشف حقيقة إصابه نجمه بـ فيروس كورونا

قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط فريق الكرة، سليم تماما، وأجرى مسحة جديدة؛ للكشف المبكر عن فيروس كورونا، وجاءت النتيجة سلبية تماما.





وأضاف المدير الرياضي، أنه لا توجد أي أزمة، والنادي فضَّل إجراء مسحة إضافية له كإجراء احترازي، وجاءت النتيجة سلبية مثل نتائج المسحتين السابقتين لجميع أعضاء فريق الكرة بالنادي.





وشدد هاني سعيد على أن "دونجا" سيشارك في التدريبات مع بقية زملائه بالفريق، بداية من اليوم، الأحد، بشكل طبيعي بعد التأكد من سلبية المسحة الإضافية التي أجراها اللاعب.





وكان دونجا قد اختلط بـ محمد عواد ، حارس مرمي الزمالك، الذي أعلن عن إصابته بفيروس كورونا أمس؛ بعدما اجري بعد الفحوصات الطبية.



