أمير مرتضى: لا أستطيع إجبار لاعب على خوض التدريبات وموقف الزمالك لم يتغير .. فيديو

كشف أمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك آخر تطورات الحالة الصحية لحارس مرمى الفريق الأول محمود عواد قائلا:" يخضع للحجر وحالته الصحية مستقرة حتى الآن.





وأضاف أمير مرتضى منصور في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه لا يستطيع إجبار اللاعبين على خوض التدريبات في ظل انتشار فيروس كورونا.





وتابع:" الحفاظ على اللاعبين أهم أولوياتنا في الوقت الحالي "، مضيفا أن كافة اللاعبين يرفضون خوض التدريبات في ظل انتشار فيروس كورونا.





وأكد أمير مرتضي منصور أنه لا يمكن إقامة 17 مباراة خلال شهرين فقط من أجل إنهاء هذا الموسم.





وأتم :" وليد العطار تواصل معي أكثر من مرة للاستفسار عن موعد إجراء المسحة". مشيرا إلى تمسك نادي الزمالك بموقفه حتى تلك اللحظة بعدم خوض التدريبات من أجل استكمال الموسم الحالي .





وتابع:" نفضل إلغاء الموسم الحالي وبداية موسم جديد لاتخاذ كافة الإجراءات بطريقة صحيحة دون ضغط المباريات".