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رياضة

ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة 32

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:51 ص
الدوري الاسباني
الدوري الاسباني
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عمرو ابوبكر
انتهت الجولة ال 32 من بطولة الدوري الإسباني، وكان أبرزها تعادل مخيب لنادي برشلونة أمام منافسه سيلتا فيجو.

ونرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات أمس السبت في الجولة الـ32 لموسم 2019\2020، والذي يحمل لقبه فريق برشلونة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة مؤقتًا، بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد، صاحب المرتبة الثانية، وذلك بعدما سقط البرسا في فخ التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين مع مضيفه سيلتا فيجو مساء اليوم السبت على ملعب بالايدوس.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات الجولة 32:

1- برشلونة 69 نقطة
2- ريال مدريد 68 نقطة
3- أتلتيكو مدريد 58 نقطة
4- إشبيلية 54 نقطة
5- خيتافي 49 نقطة
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