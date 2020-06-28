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رياضة

إصابة باسم مرسي بفيروس كورونا المستجد

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:56 ص
باسم مرسي لاعب الإنتاج
باسم مرسي لاعب الإنتاج الحربي
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حسام الحارتي
كشف الإعلامي طارق يحيي عن إصابة باسم مرسي لاعب الإنتاج الحربي بفيروس كورونا المستجد.


وقال طارق يحيي خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "الزمالك": "التحليل والفحوصات أثبتت إصابة باسم مرسي بفيروس كورونا المستجد".


وتابع:" لا توجد أعراض على باسم مرسي مثلما الأمر على محمد عواد حارس مرمي الزمالك".


وفي سياق سابق أعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي استئناف النشاط الرياضي من جديد خلال الفترة المقبلة.


وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية.
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