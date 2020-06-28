ستانلي يكشف سبب تفضيله اللعب للزمالك على الأهلي .. فيديو

كشف ستانلي أوهاويتشي لاعب الزمالك السابق، عن سبب انضمامه الفريق الأبيض ورفضه للأهلي حين كان لاعبًا في وادي دجلة.





وقال ستانلي خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة: إن اللعب لبطل آخر نسخة في الكونفدرالية مثل ريال مدريد وبرشلونة أمر جيد.









وأضاف ستانلي "في وادي دجلة كنا كالعائلة والكل يساعد الآخر، وقضيت موسما رائعا هناك، وبعد ذلك ذهبت إجازة إلى نيجيريا ووكيلي أخبرني بأن الأهلي والزمالك يرغبان في التعاقد معي".









وتابع: طلبت من وكيلي أن يتولى إدارة الأمر، وتحدثت معه بعد ذلك وقررت أن أذهب إلى الزمالك لأن لي أصدقاء هناك مثل شيكابالا، وعمر جابر ومحمد كوفي.







