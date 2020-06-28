محمد عبد المنصف يعلن إصابته بـ كورونا

أعلن محمد عبد المنصف لاعب نادي الزمالك السابق ونادي وادي دجلة الحالي عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.









وكتب اللاعب منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مؤكدا إصابته بـ كورونا، قائلا: "الحمد لله رب العالمين دعواتكم لى بالشفاء العاجل".

















وانهالت على اللاعب الدعوات من جمهور الكرة، بالشفاء العاجل له.









كان النادى المصرى البورسعيدى دخل في مفاوضات مع محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادى دجلة، من أجل جس نبضه فى الانتقال لصفوف الفريق البورسعيدى بداية من الموسم المقبل.









وكان محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، أعلن عن حرمان ناديه من القيد لمدة موسم ونصف بناءً على قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.