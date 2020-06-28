ضياء السيد: لابد من عودة الدوري .. وعلى الأهلي بيع صالح جمعة.. فيديو

أعلن ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، عن تأييده لقرار عودة الدوري الممتاز.





وأضاف ضياء السيد خلال تصريحاته مع الاعلامي سيف زاهر في برنامج ملعب اون المذاع على فصائية اون تايم سبورت، أن تلك البطولة يعمل بها أفراد سيلتزمون بقرار الدولة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية.





وقال ضياء: نصف لاعبي مصر عقدوا قرانهم وخاضوا مباريات خماسية وسافروا إلى الجونة والساحل الشمالي خلال الفترة الماضية، لذلك على الأندية ان تركز أكثر في الإجراءات الاحتزارية.





وتابع: "أتوقع استكمال بطولة الدوري، وأرجو من نادي الزمالك التراجع عن موقفه بعدم استئناف البطولة، المشرف العام على الكرة في القلعة البيضاء أمير مرتضى منصور قال إنه لو عاد الدوري الجديد في شهر سبتمبر فسيخوضه.



