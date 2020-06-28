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فن

أخبار الفن.. محمد أنور وكريم فهمي يدافعان عن يوسف الشريف.. وانفصال حسن شاكوش عن خطيبته

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:



محمد أنور يدافع عن يوسف الشريف: عنده مبدأ وانا ندمت على حاجات ونفسي ربنا يسامحني

دافع محمد أنور عن يوسف الشريف بعد تصريحاته عن تجنبه ملامسة النساء أثناء تصوير أعماله الفنية وهجوم رواد مواقع التواصل عليه.



بعد 20 يوما من الارتباط .. حسن شاكوش ينفصل عن خطيبته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي كلاما منسوبا لوالد خطيبة حسن شاكوش ويعلن فيه انفصالها عنه بعد أسابيع قليلة من ارتباطهما.



أرفض المشاهد الساخنة .. يوسف الشريف يثير الجدل بسبب القبلات والأحضان فى الأعمال الفنية .. تفاصيل

أثيرت حالة كبيرة من الجدل خلال الفترة الأخيرة بعد تصريح الفنان يوسف الشريف، في حلقة أمس الأربعاء مع الإعلامي رامي رضوان، بأنه يرفض المشاهد الساخنة في أعماله الفنية، ويرفض القُبلات والأحضان وغيره. 



كريم فهمي يدافع عن يوسف الشريف: حر في رأيه

دافع الفنان كريم فهمي عن الفنان يوسف الشريف خاصة بعد تصريحاته عن تجنبه ملامسة النساء وهجوم رواد مواقع التواصل عليه.



لطيفة عن الأوضاع في لبنان وليبيا: قلبي بيوجعني وحزينة

عبرت المطربة لطيفة عن حزنها لما يحدث في لبنان وذلك من خلال حسابها على تويتر.

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