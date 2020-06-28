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رياضة

نادي مصر: عينات مسحة كورونا للاعبين سلبية

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:20 ص
خالد جلال المدير
خالد جلال المدير الفني لنادي مصر
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محمد السعيد
أعلن نادي مصر سلبية جميع عينات مسحة كورونا للاعبيه والجهاز الفني والإداري.

وقال مشهور التوني المدير الإداري بنادي مصر لـ صدي البلد، إن جميع عينات نادي مصر جاءت سلبية.

كان نادي مصر خضع لمسحة كورونا، أمس السبت، على نفقته الخاصة، بعدما رفض المشاركة في مسحات اتحاد الكرة المجانية.

ومن المقرر أن يستأنف نادي مصر تدريباته خلال الأيام المقبلة استعدادا لعودة الدوري.

يذكر أن اتحاد الكرة حدد مطلع أغسطس المقبل موعدا مبدئيا لعودة مسابقة الدوري، بعد توقف طويل، بسبب فيروس كورونا.
ويحتل نادي مصر المركز الـ 18 والأخير في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد ١١ نقطة.
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