نادي مصر في مرمى الانتقادات بعد رفضه مسحات اتحاد الكرة

أثار نادي مصر الجدل خلال الساعات الماضية، بعد رفضه المشاركة في مسحات اتحاد الكرة، الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا.





َوأعلن نادي مصر في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، تأجيل تدريبات الفريق لأجل غير مسمى، بالإضافة إلى عدم المشاركة في مسحات اتحاد الكرة، موصيا بالتبرع بها لمن هم في حاجة إليها.





وواجه نادي مصر انتقادات لاذعة بسبب مقاطعته لمسحات اتحاد الكرة ، حيث قال أحمد حسام ميدو مدرب وادي دجلة السابق أن ما فعله نادي مصر يعد "منظرة" ، وأنه لا يصح أن يستغل هذا الموقف ليكسب قضية في أمر ما بهذه الطريقة.





فيما انتقد نادر شوقي المدير التنفيذي لنادي الجونة هو الآخر قرار نادي مصر، رافضا أسلوب المزايدة على حب الوطن، على حد قوله.





وخضعت بعض فرق الدوري الممتاز ، على رأسهم الأهلي وبيراميدز لمسحات فيروس كورونا، خلال الساعات الماضية، تمهيدا لاستئناف تدريباتهم، استعدادا لعودة النشاط الكروي في مصر.



