وسط تشديدات أمنية مكثفة.. ‎التزام طلاب الثانوية بارتداء الكمامات بمدرسة القصر العيني قبل أداء امتحان الرياضيات.. صور

التزم طلاب الثانوية العامة في اللجان بمدارس القاهرة، بارتداء الكمامات واستخدام الكحول.
وتوافد الطلاب على اللجان وسط تشديدات أمنية، حيث استقبلت لجان مدرسة القصر العيني الرسمية للغات بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، صباح اليوم الأحد، طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، وذلك بالنسبة لشعبة علمي رياضة.
وحرصت مدرسة المنيرة على إدخال الطلاب في موعدهم وغلق أبواب المدرسة خلفهم وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، عن طريق تعقيم الطلاب وتوزيع الكامات والمواد المطهرة، حرصا على سلامتهم.
جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة 2020 يؤدون اليوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، وذلك بالنسبة لشعبة علمي رياضة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن أجواء امتحانات الثانوية العامة 2020 تسير بشكل جيد ومنضبط حتى الآن.
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وقامت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم منذ فجر اليوم، بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
ويؤدي اليوم أيضا، طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة الجغرافيا (ورقة أولى)، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) امتحان مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.