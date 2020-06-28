وسط تشديدات أمنية مكثفة.. ‎التزام طلاب الثانوية بارتداء الكمامات بمدرسة القصر العيني قبل أداء امتحان الرياضيات.. صور

التزم طلاب الثانوية العامة في اللجان بمدارس القاهرة، بارتداء الكمامات واستخدام الكحول.





وتوافد الطلاب على اللجان وسط تشديدات أمنية، حيث استقبلت لجان مدرسة القصر العيني الرسمية للغات بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، صباح اليوم الأحد، طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، وذلك بالنسبة لشعبة علمي رياضة .





‎وحرصت مدرسة المنيرة على إدخال الطلاب في موعدهم وغلق أبواب المدرسة خلفهم وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، عن طريق تعقيم الطلاب وتوزيع الكامات والمواد المطهرة، حرصا على سلامتهم.





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‎جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة ‎2020 يؤدون اليوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، وذلك بالنسبة لشعبة علمي رياضة.





‎وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن أجواء امتحانات الثانوية العامة 2020 تسير بشكل جيد ومنضبط حتى الآن.





‎وقامت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم منذ فجر اليوم، بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.





‎ويؤدي اليوم أيضا، طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة الجغرافيا (ورقة أولى)، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) امتحان مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.