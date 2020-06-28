بعد صراع مع المرض.. وفاة الناقدة نعمة الله حسين

توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الناقدة السينمائية نعمة الله حسين، بعد صراع مع المرض.





أعلن الخبر الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، وكتب عبر حسابه على Facebook ناعيا الراحلة: "نعمة الله حسين وداعا، إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ومهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الصديقة العزيزة والناقدة الكبيرة نعمة الله حسين، التي وافتها المنية بعد صراع مع المرض".





تنتمي الناقدة نعمة الله حسين إلي الجيل الثاني من نقاد السينما في مصر، وأولت اهتمامها بالسينما العالمية خاصة السينما الفرنسية، وأصدرت عددا من الكتب في النقد السينمائي، كما قدمت كتابا عن النجمة نادية لطفي لتكريمها في المهرجان القومي للسينما المصرية.







