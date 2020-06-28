حالة الطريق الدائري الآن.. أماكن الزحمة الصباحية على المحاور والطرق الصحراوية

وأشارت المصادر إلى ارتفاع الكثافات المرورية على الطريق الدائري أعلى مناطق كفر غطاطي في القادم من محور المريوطية باتجاه الطريق الصحراوي.







كما ترتفع الكثافات المرورية أعلى مناطق الكونيسة في القادم من المريوطية باتجاه مناطق المنيب.







ويشهد الطريق أعلى مناطق كورنيش النيل ودار السلام والبساتين وطريق الأوتوستراد بطئا في الحركة المرورية.







وظهرت كثافات مرورية مرتفعة أعلى مناطق السلام في القادم من السلام باتجاه مناطق القاهرة الجديدة.







كذلك ظهرت كثافات مرورية على محور 26 يوليو في التقاطع مع الطريق الدائري باتجاه ميدان لبنان، وأعلى مناطق المنصورية وأبو رواش باتجاه مناطق أكتوبر.







فيما تستقر الحركة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، وطريق العلمين الصحراوي والساحلي الدولي، والدائري الإقليمي.







شرحت مصادر أمنية الحالة المرورية الصباحية اليوم، الأحد، على الطريق الدائري والمحاور الرئيسية والطرق الصحراوية.وكذلك تستقر الحركة المرورية على طريق السويس الصحراوي وطريق الإسماعيلية الصحراوي وطريق القطامية - العين السخنة، والزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، والكريمات الصحراوي الشرقي، وقنا - سفاجا، وطريق هضبة الجلالة.