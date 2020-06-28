AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تأكيد سيطرة الحكومة.. رئيس الوزراء العراقي يرفض الاعتذار لحزب الله

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:39 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد علي
في تصعيدٍ جديد بين الحكومة العراقية وميليشيات حزب الله العراقية المتورطة في عددٍ من أحداث العنف والدم، أعلنت الحكومة العراقية موقفها الرافض للتغاضي عن أي أفعال خارج القانون من قبل الميليشيا، بحسب وسائل إعلام عراقية.


ونقلًا عن مصادر عراقية، لم تسم نفسها، إلا أنها مطلعة على الأمر، فلن تطلق الحكومة سراح المعتقلين من كتائب حزب الله العراقي إلا بأمر قضائي، ووفق ما تقتضيه أحكام القضاء، رافضة بذلك التدخل بأي شكل يعرقل المسار القانوني لعملية الضبط.


وذكرت مصادر عراقية، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أكد أنه لم ولن يقدم اعتذارا لكتائب حزب الله.


وقبل أيام، داهمت قوات الأمن العراقية مقرا لكتائب حزب الله، المدعوم من قبل إيران، واعتقلت 14 من أعضائه على الأقل، في جنوب العاصمة بغداد.


جاء في بيان صادر عن "قيادة العمليات المشتركة العراقية" أن العملية جاءت "للحيلولة دون تنفيذ عمل إرهابي ضد مواقع الدولة".



وذكر البيان أنه " توافرت معلومات استخبارية دقيقة عن الأشخاص الذين سبق واستهدفوا المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي بالنيران غير المباشرة عدة مرات".


من جانبها، توعدت كتائب حزب الله رئيس الوزراء العراقي الجديد، وذلك بعد مداهمة الأمن العراقي ورشة لتصنيع الصواريخ ومنصات إطلاقها، بمنطقة الدورة في بغداد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرلمان العراقي يعلن تكليف الكاظمي.. الأربعاء

بعد اعتقال عدد من عناصرها.. كتائب حزب الله تهدد بقتل رئيس الوزراء العراقي

مصادر عراقية: المعتقلون من كتائب حزب الله متورطون في عمليات إرهابية

بأمر من القضاء.. العمليات المشتركة العراقية: داهمنا مقرات مسلحين يدعون انتماءهم للحشد الشعبي

استهدفوا المنطقة الخضراء.. بيان عاجل لـ عمليات العراق بشأن اعتقال 14 عنصرا إرهابيا

بسبب حريق في مخازن للأسلحة.. سلسلة انفجارات متتالية بإقليم كردستان بالعراق.. فيديو

ترشيحاتنا

لو مسافر بالقطار.. 4 خطوط متوقع تأخرها اليوم

حكم كثرة الحلف بالطلاق .. دار الإفتاء توضح

هاري نادم وميجان تسعى لتحقيق أهدافها الشخصية.. كتاب جديد يكشف أسرار الحرب الملكية

لمواجهة كورونا.. بيطري الشرقية يشن حملة للتطهير والتعقيم بالزقازيق

العمل 4 أيام فقط.. التضامن: فتح الحضانات 1 يوليو.. فيديو

أسعار العملات العربية فى مستهل تعاملات اليوم 28-6-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية من كورونا.. عادات يومية لتعزيز جهاز المناعة

مشروب الصيف .. طريقة عمل القهوة المثلجة

سعر ومواصفات بي ام دبليو bmw x5 الجديدة في مصر.. صور