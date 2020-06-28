عبر الفيديو كونفرانس.. نائب وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية















كما تم خلال الاجتماع عرض الأنشطة المجتمعية، وما تم اتخاذه من إجراءات مع شركات المياه والمقاولين بالمواقع لحماية العمالة وأطقم الإشراف للحد من الإصابة بفيروس COVID-19، وكذا متابعة وثائق التأمين بصورة دورية ومراعاة تجديد هذه الوثائق فى موعدها وذلك لحماية الحقوق الخاصة بجميع العاملين وأطقم الإشراف فى حالة الحوادث لا قدر الله.







وقال نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU): "تم استعراض ما تم من خطوات فى الدراسة البحثية الخاصة باستطلاع وقياس مدى رضاء المواطنين عن الخدمة المقدمة لهم المتعلقة بالمياه والصرف الصحى، وسيتم إنهاء المهمة فى الموعد المحدد لها".









وأضاف أنه بالنسبة لخطط تحسين الأداء بالشركات، فقد تم استعراض الجهود التي تقوم بها وحدة إدارة المشروعات لمتابعة خطط تحسين الأداء ومؤشرات الأداء الخاصة بالشركات الست المشاركة بالمشروع، والذي أدى إلى تحقيق الشركات المؤشرات الاثني عشر الخاصة بالبرنامج والمطلوب تحقيقها خلال العام المالى الجارى.







وشدد الدكتور سيد إسماعيل على ضرورة متابعة هذه المؤشرات بشكل دوري لضمان توفير التدفق المالى اللازم لتنفيذ البرنامج من قبل البنك الدولي.



