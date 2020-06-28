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فن

بشرى: القمر آخر الدنيا عمل استثنائي وقبلته بسبب الظروف الصعبة

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:17 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
كشفت بشرى عن أسباب قبولها لمسلسل "القمر آخر الدنيا" الذي عرض رمضان الماضي وحقق نجاحا جماهيريا.

وقالت بشرى لـ صدى البلد: "هذا العمل استثنائي بسبب الظروف الصعبة التي نمر بها ولكن الحمد الله أنا راضية عنه".

وعن تفاصيل عرض العمل عليها، قالت بشرى: "تلقيت مكالمة هاتفية من المنتجة شيرين مجدي وفي هذه الفترة كنت في مهرجان برلين السينمائي فبراير الماضي وفي هذه الفترة كنت أشعر بحالة من التردد بسبب أنني كنت أنوي السفر لأكثر من بلد، وكان كل ما يشغل بالي هل ألحق بالعمل أم أعتذر ولكن بسبب الظروف التي نمر بها وأننا لا نستطيع السفر خارج البلد وافقت".

مسلسل "القمر آخر الدنيا" يحمل الطابع الاجتماعي وعلاقة الأسر ببعضها وخاصة علاقة الأم بأبنائها وصلة الأرحام فهو يركز على الطبقة المتوسطة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي "القمر آخر الدنيا" بطولة بشرى، مؤمن نور، هشام إسماعيل، ساندي، مادلين طبر، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وهدى الإتربي وعمرو عابد ومن إخراج تامر حمزة.

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