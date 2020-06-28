AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد تعافيه من كورونا.. مصطفى درويش: قررت معالجة نفسي في المنزل لهذا السبب

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:15 ص
مصطفى درويش
مصطفى درويش
Advertisements
شروق ابراهيم
تحدث الفنان مصطفى درويش عن تجربته إصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي تعافى منه منذ أيام وعن إيجابيات هذه المرحلة الصعبة. 

وقال مصطفى درويش في تصريح خاص لـ صدى البلد: "قبل 3 أسابيع ظهرت أعراض الكورونا من ارتفاع في درجة الحرارة وسعال وألم في المعدة".

اقرأ أيضا 

وأضاف: "بعد إجراء التحاليل وأشعة الصدر وتأكد إصابتي بـ كورونا قررت عدم الذهاب إلى المستشفى  لكي أتحمل نفقة علاجي كاملة لأنني مقتدر وأترك لغيري فرصة العلاج ". 

وتابع: "في البداية كان التعب ليس شديدا إلى أن ارتفعت درجة حرارتي إلى 41 في اليوم الخامس ومن هنا كتبت على فيسبوك بوست من سيء لأسوأ".

واستطرد مصطفى درويش قائلا: "قرر بعض الأصدقاء المقربين لي البقاء معي في منزلي وأبقى معزولا في غرفتي".

وأكد مصطفى درويش: "لم أتوقع كم الحب والدعم النفسي من أصدقائي وجمهوري هناك البعض عرضوا علي إرسال لي أدوية وفيتامينات من خارج مصر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرض جديد ظهر على مرضى فيروس كورونا.. تعرف عليه

لم تعان من السعال أو الحمى.. مصابة بـ كورونا توثق أعراض المرض يوما بيوم

متعافية من كورونا: لم أتوقع إصابتي وعشت 15 يوما الأسوأ في حياتي وأعراض المرض تشبه الموت

متعافية من كورونا تروي رحلتها مع المرض.. نقلت لها العدوى بسبب طبيعة عملها في التمريض.. وهذه روشتتها للتعافي من الفيروس

متفائل بالشفاء.. أول تعليق من الإعلامي كريم رمزي عقب إصابته بكورونا ..فيديو

بعد 25 يوما بالمركز الطبي العالمي.. عودة الطبيب المصاب بفقدان بصره إلى منزله بـ كفر الشيخ

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات بي ام دبليو bmw x5 الجديدة في مصر.. صور

بعد انفصال عامين وخيانة.. تريستان طومسون يهنئ كلوي كاردشيان بعيد ميلادها

مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد 28 - 6 - 2020

يغفلها 90% من الناس.. أعراض مبكرة لمرض السكري

بعد بيراميدز .. فريق جديد يخطط للعب في الدوري الممتاز

مادة تضر الجهاز الهضمى.. خبيرة تغذية تحذر من القمح | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعيدي رشاقتك .. 8 نصائح للتخلص من دهون البطن

يحسن صحة القلب .. 10 فوائد للمشي 30 دقيقة يوميًا

أول ظهور لابنة وائل كفوري.. شاهد