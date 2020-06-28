بعد تعافيه من كورونا.. مصطفى درويش: قررت معالجة نفسي في المنزل لهذا السبب

تحدث الفنان مصطفى درويش عن تجربته إصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي تعافى منه منذ أيام وعن إيجابيات هذه المرحلة الصعبة.
وقال مصطفى درويش في تصريح خاص لـ صدى البلد: "قبل 3 أسابيع ظهرت أعراض الكورونا من ارتفاع في درجة الحرارة وسعال وألم في المعدة".
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وأضاف: "بعد إجراء التحاليل وأشعة الصدر وتأكد إصابتي بـ كورونا قررت عدم الذهاب إلى المستشفى لكي أتحمل نفقة علاجي كاملة لأنني مقتدر وأترك لغيري فرصة العلاج ".
وتابع: "في البداية كان التعب ليس شديدا إلى أن ارتفعت درجة حرارتي إلى 41 في اليوم الخامس ومن هنا كتبت على فيسبوك بوست من سيء لأسوأ".
واستطرد مصطفى درويش قائلا: "قرر بعض الأصدقاء المقربين لي البقاء معي في منزلي وأبقى معزولا في غرفتي".
وأكد مصطفى درويش: "لم أتوقع كم الحب والدعم النفسي من أصدقائي وجمهوري هناك البعض عرضوا علي إرسال لي أدوية وفيتامينات من خارج مصر".