هتدخل على رجلك وبالكمامة.. النوادي الرياضية تفتح أبوابها في أزمة كورونا

عرض برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، تقرير عن إحدى النوادي الرياضية لمتابعة الإجراءات الاحترازية ومظاهر إعادة فتح أبواب النوادي في ظل أزمة كورونا.





وقال اللواء محمد أبو السعود، مدير أمن أحد النوادي، إنهم فتحوا بوابة واحدة فقط من بوابات النادي والسماح للأعضاء للدخول منها، ولكنه غير مسموح بدخول السيارات.





وتابع اللواء محمد أبو السعود، أن على بوابة الدخول يوجد بوابة تعقيم ينتظر الأعضاء أو الموظفين بالتزام بالمسافات الآمنة للمرور من خلال البوابة وقياس درجة الحرارة ثم التعقيم.





وأوضح أنه غير مسموح بالتجول في النادي إلا بالكمامات، والأعداد المسموح لها بالتواجد 4 أشخاص على كل طاولة، وتبعد المسافة بين كل طاولة والأخرى لا تقل عن 2 متر.