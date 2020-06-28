AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

من بينها ضم عنتر.. دجلة يحدد 3 شروط تعجيزية لـ انتقال عبد العاطي إلى الزمالك

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:08 م
محمد عبدالعاطى
محمد عبدالعاطى
Advertisements
عمرو الحلوانى
عاد ملف انتقال محمد عبدالعاطى نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليفرض نفسه بقوة داخل أركان الفريق الدجلاوى خلال الأيام القليلة الماضية بعد تردد أنباء قوية عن حصول الزمالك على توقيع اللاعب " سرا " قبل انهاء المفاوضات بشكل رسمي مع دجلة .

وعلم "صدى البلد" أن وادى دجلة حدد عدد من الشروط من أجل حسم انتقال عبدالعاطى إلى الزمالك خلال الميركاتو الصيفي المقبل ، والتى يأتى على رأسها الحصول على مبلغ مالى لن يقل عن 30 مليون جنيه ، بجانب الحصول على خدمات  محمد عنتر لاعب الزمالك بالإضافة إلى ضم لاعب آخر على لاعب سبيل الإعارة أو البيع النهائى.

وينوى وادى دجلة الموافقة على رحيل لاعبه عبدالعاطى إلى القلعة البيضاء للاستفادة من المبلغ المالى الكبير الذى سيحصل عليه وإجراء مجموعة من الصفقات القوية التى ستفيد الفريق فى الفترة المقبلة .

ويُعد عبدالعاطى واحدًا من اللاعبين المهمين داخل الفريق الدجلاوى والذى يتم الاعتماد علي بشكل كامل فى التشكيل الأساسي للفريق نتيجة القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك يتوصل إلى اتفاق لضم محمد عبدالعاطي نجم وادي دجلة

حرب الصفقات | بالأسماء 12 لاعبا على رادار الأهلي والزمالك فى الميركاتو الصيفي

عبدالعاطى على رادار الزمالك.. نجم وادي دجلة يرفض عرض سموحة

وادي دجلة يحذر عبد العاطى من التوقيع لـ الزمالك

بيراميدز ينافس الزمالك على ضم عبد العاطي لاعب وادي دجلة

ترشيحاتنا

تنبيه عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن المواد غير المضافة للمجموع

إيداع عبد الرحيم علي بالعناية المركزة في باريس بعد إصابته بـ فيروس كورونا

التضامن: الأطفال لن يرتدوا كمامات وتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن أى إصابات بالحضانات.. فيديو

محمد زيدان: نقطة واحدة جعلت محمد صلاح أفضل مني في ملاعب أوروبا

طاهر محمد طاهر لـ منتقدي انتقاله للأهلي: هتعرفوا ردي بعدين

شاهد.. سمية الخشاب تستعرض رشاقتها بفستان روز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 60 عاما على الاستقلال.. انتفاضة قومية كتبت نهاية الاستعمار الفرنسي فى مدغشقر

استعيدي رشاقتك .. 8 نصائح للتخلص من دهون البطن

يحسن صحة القلب .. 10 فوائد للمشي 30 دقيقة يوميًا