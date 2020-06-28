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رياضة

نادى الزمالك يهنئ إسماعيل يوسف بـ عيد ميلاده .. شاهد

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:28 م
صدى البلد
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سيد احمد
هنأ نادى الزمالك الكابتن إسماعيل يوسف لاعب نادى الزمالك سابقا  بعيد ميلاده .

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى صورة له على انستجرام وعلقت قائلا " يوَافق اليَوم عيد ميلاد أحد أبرز نجومنا لاعبا ومدَربًا وإداريًا؛ إسماعيل يوسف.. كل عام وأنت بخير".


و يذكر أن أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن جلسة قرآن كانت سببًا في تحويل مسار الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية والذي توج بها الموسم الماضي.


وتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، النسخة الماضية على حساب نهضة بركان المغربي، بركلات الجزاء الترجيحية على استاد برج العرب بالإسكندرية.


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