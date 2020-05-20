مجدي عبد الغني يكشف الفارق بين ظهور إسماعيل يوسف وسيد عبد الحفيظ مع رامز جلال.. فيديو

علق مجدي عبد الغني لاعب النادي الأهلي وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق على ظهور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء في برنامج "رامز مجنون رسمي".





وكان عبد الحفيظ قد تعرض لانتقادات شديدة بعد ظهوره في برنامج المقالب الشهير.









وقال مجدي عبد الغني في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "إسماعيل يوسف ظهر في أحد برامج رامز جلال خلال السنوات الماضية وهو عضو بمجلس إدارة الزمالك وشخص متطوع".





وأضاف البلدوزر : "منصب مدير الكرة في الأهلي هام، يجب على من يشغله أن يكون حريصًا جدًا على تصرفاته، أما عضو مجلس الإدارة فهو متطوع وبالتالي الموضوع بالنسبة له أبسط، توجد جمعية عمومية تراقبه".





واستكمل مجدي : "سيد عبد الحفيظ منح من لا يرغبون في وجوده داخل أسوار الأهلي سلاحًا بتواجده في حلقة أمس، وإذا عرض علي هذا البرنامج وأنا أعمل في الأهلي، فسأحصل على موافقة المسؤولين أولًا، لأنني أتقاضى أموالًا من الأهلي ووقعت على عقد مع النادي".



