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محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تنفيذ سوق الخضراوات والفاكهة الجديد

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:50 م
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
تفقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد ،سوق الخضروات والفاكهة الجديد للوقوف على آخر تطورات الموقف التنفيذى فى إنشاء سوق الخضروات الجديد ، و متابعة نسب الأعمال الجارية بالسوق ، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد والشركات الهندسية المنفذة للسوق الجديد .

وخلال تفقده ، اطلع محافظ بورسعيد على نموذج لإحدى محلات الجزارة والخضروات على الطبيعة لمعاينة تصميم المحلات التى سيتم تعميمها فى السوق الجديد .

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وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى التنفيذ والتصميم الذى يقام عليه السوق الجديد ، مؤكدا أن هذا السوق يأتى ضمن سلسلة من الاسواق الحضارية التى حرصت المحافظة على إقامتها فى الآونة الأخيرة ضمن المشروعات التنموية التى تمثل طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأوضح محافظ بورسعيد أنه جارى الانتهاء من باقى الأعمال الجارية بالسوق فى أقرب وقت ، مؤكدا أن سوق الخضروات الجديد مصمم على أعلى مستوى وعلى نفس طراز سوق السمك الجديد فى إطار التكامل بين كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الأسواق ، والسوق الجديد يمنع التكدس والتزاحم الذى كان يعانى منها الاسواق العشوائية ببورسعيد ، ويوفر أعلى درجة من النظافة والرقى والأمان للمواطنين .
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تنفيذ سوق الخضراوات والفاكهة الجديد
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تنفيذ سوق الخضراوات والفاكهة الجديد
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تنفيذ سوق الخضراوات والفاكهة الجديد
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تنفيذ سوق الخضراوات والفاكهة الجديد
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تنفيذ سوق الخضراوات والفاكهة الجديد
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