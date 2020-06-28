محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تنفيذ سوق الخضراوات والفاكهة الجديد



تفقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد ،سوق الخضروات والفاكهة الجديد للوقوف على آخر تطورات الموقف التنفيذى فى إنشاء سوق الخضروات الجديد ، و متابعة نسب الأعمال الجارية بالسوق ، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد والشركات الهندسية المنفذة للسوق الجديد .







وخلال تفقده ، اطلع محافظ بورسعيد على نموذج لإحدى محلات الجزارة والخضروات على الطبيعة لمعاينة تصميم المحلات التى سيتم تعميمها فى السوق الجديد .









وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى التنفيذ والتصميم الذى يقام عليه السوق الجديد ، مؤكدا أن هذا السوق يأتى ضمن سلسلة من الاسواق الحضارية التى حرصت المحافظة على إقامتها فى الآونة الأخيرة ضمن المشروعات التنموية التى تمثل طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .





