محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تنفيذ سوق الخضراوات والفاكهة الجديد

تفقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد ،سوق الخضروات والفاكهة الجديد للوقوف على آخر تطورات الموقف التنفيذى فى إنشاء سوق الخضروات الجديد ، و متابعة نسب الأعمال الجارية بالسوق ، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد والشركات الهندسية المنفذة للسوق الجديد .
وخلال تفقده ، اطلع محافظ بورسعيد على نموذج لإحدى محلات الجزارة والخضروات على الطبيعة لمعاينة تصميم المحلات التى سيتم تعميمها فى السوق الجديد .
وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى التنفيذ والتصميم الذى يقام عليه السوق الجديد ، مؤكدا أن هذا السوق يأتى ضمن سلسلة من الاسواق الحضارية التى حرصت المحافظة على إقامتها فى الآونة الأخيرة ضمن المشروعات التنموية التى تمثل طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
وأوضح محافظ بورسعيد أنه جارى الانتهاء من باقى الأعمال الجارية بالسوق فى أقرب وقت ، مؤكدا أن سوق الخضروات الجديد مصمم على أعلى مستوى وعلى نفس طراز سوق السمك الجديد فى إطار التكامل بين كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الأسواق ، والسوق الجديد يمنع التكدس والتزاحم الذى كان يعانى منها الاسواق العشوائية ببورسعيد ، ويوفر أعلى درجة من النظافة والرقى والأمان للمواطنين .