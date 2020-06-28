شاهد.. استعدادات صالح جمعة لانطلاق الدوري المصري

نشر صالح جمعة لاعب النادى الاهلى، عدة فيديوهات له من خلال خاصية الاستورى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .





وظهر صالح جمعة فى الفيديوهات يمارس التدريبات الرياضية استعدادا لانطلاق الدورى المصري الممتاز.





وعقد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الأحد على ملعب التتش.





وانطلق مران المجموعة الأولى في الثامنة والنصف صباحا، وفقا الجدول التدريبي الذي أعده الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.



