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منوعات

بعد رفع الحظر.. عامل في مقهى يطرد زبونا ويحصل على مكافأة.. صور

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:44 م
صدى البلد
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مريم صليب
بدأت دول العالم في رفع الحظر بطريقة تدريجية بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن الفيروس أصبح أقل خطورة واقتراب خروج لقاح مضاد لفيروس كورونا.


وحسب ما ورد في صحيفة "تايمز" الأمريكية، فإن أحد العاملين في مقهى بولاية كاليفورنيا الأمريكية طرد زبونا من المكان بعد تعمده الجلوس بالقرب من المواطنين بدون كمامة.


وطلب العامل من ذلك الشخص ارتداء الكمامة وتعقيم يديه، إلا أنه رفض وأصر على الجلوس بدون كمامة فقام بطرده من المكان.


وكتب الزبون المطرود عبر حسابه على "فيس بوك"، اسم المقهى واسم العامل الذي طرده، وقال إنه سيذهب للمقهى مرة أخرى بدون كمامة، وإذا تكرر الموقف سيتصل بالشرطة ويتهم العامل بالاعتداء عليه.


وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع عامل المقهى ونبذوا تصرف ذلك الشخص، وأبلغوا الشرطة عنه، حيث ألقت الشرطة الأمريكية القبض على ذلك الرجل بتهمة إهانة العامل.


وعلم صاحب المقهى بما قام به العامل، وتأكد أن الزبون هو الذي أصر على عدم ارتداء الكمامة، فقام بمكافأة العامل وأعطاه مبلغا ماليا كبيرا.
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