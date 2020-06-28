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توك شو

بشكل عصري.. أقسام الشرطة في ثوبها الجديد خلال ذكرى ثورة 30 يونيو

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:50 م
قسم شرطة امبابة
قسم شرطة امبابة
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فرح علاء الخولي
عرضت قناة "تن" تقريرا عن أن الداخلية أنهت تطوير أقسام الشرطة بشكل عصري في ذكرى ثورة 30 يونيو.


يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية المعاصرة والتى ترتكز في أحد محاورها على تهيئة البيئة الوظيفية المواتية لأداء أمني فعال، وذلك من خلال توفير الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة إطلاق الطاقات البشرية، ومواكبةً للطفرة المعمارية والحضارية التى تشهدها البلاد، وإنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف تطوير وتحديث المنشآت الشرطية بجميع محافظات الجمهورية، وتزويدها بالتقنيات الحديثة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصرى متطور.


ولكون الأقسام الشرطية هى الواجهة الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين، بصورة مستمرة على مدى الساعة لتلبية متطلباته، فقد انتهت أجهزة وزارة الداخلية وفقًا لبرنامجها الزمنى من تطوير عدد من أقسام الشرطة بمحافظات "القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وجنوب سيناء"، وفقًا لنموذج موحد اضطلعت بتنفيذ الأجهزة الإستشارية بالوزارة وروعى فيه المظهر الحضارى الذى يلبى جميع متطلبات المواطنين، لا سيما كبار السن وذوى القدرات الخاصة، وكذا تطوير مكاتب حقوق الإنسان، وجميع المرافق بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين، حيث بدأت الوزارة بهذا النموذج الذى يتم تطبيقه ليشمل جميع أقسام ومراكز الجمهورية تباعًا حتى يتحقق المستهدف منها.


وتسعى الجهود الأمنية دائمًا نحو ارتياد آفاق التحديث والتطوير في تحقيق الرسالة الأمنية لمستهدفاتها وتدعيم ركائز الأمن وتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقانٍ.
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