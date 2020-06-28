قالوا إيه علينا .. مصريون بأمريكا يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو أمام الأمم المتحدة

عرضت فضائية "TEN"، الأحد، مقطع فيديو يرصد وقفة نظمتها الجالية المصرية أمام مقر الأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، وتعبيرًا عن دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي.





وحمل أفراد الجالية المصرية، صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأعلام المصرية، وهم يغنون مع أنغام أغنية "قالوا إيه".





وقال ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، إن ثورة 30 يونيو هى بمثابة العبور الثاني لمصر، مضيفا أن يوم 30 يونيو بمثابة نقطة تحول للمصريين سواء في الداخل أو الخارج، حيث تخلصوا من كابوس الإخوان.

وأشار "سعد"، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن الجالية المصرية في برلين، وفرانكفورت سيقومون بوقفات اليوم احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن الجالية المصرية في ألمانيا هى الظهير الشعبي المصري داخل ألمانيا، وخط الدفاع الأول.





