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مصدر فخر.. وزيرة الهجرة: الجاليات المصرية بالخارج تدعم الدولة فى كافة القضايا الدولية.. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:12 ص
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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شيرين عادل
قالت السفيرة نبيلة  مكرم، وزيرة الهجرة ، إن الجاليات المصرية بالخارج مصدر فخر للدولة المصرية خاصة وأن الأخيرة ليست فقط تدعم الدولة سياسيا واقتصاديا وإنما فى كافة القضايا الإقليمية والدولية.

وأضافت وزيرة الهجرة،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر،  أن مسيرة الجاليات المصرية التى شهدتها الولايات المتحدة أمس السبت لدعم الدولة المصرية بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو هو  مصدر فخر كبير وصورة مشرفة للجاليات المصرية بالخارج. 

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم،  إلى أن تفاعل المواطن المصرى فى الخارج مع دولته وإيمانه بالقيادة السياسية جعلته مساند وأكبر داعم لقضاياها. 

ولفتت  وزيرة الهجرة إلى  أنها  ترصد وتتابع عن اهتمام  وقفات المصريين التضامنية لدعم الدولة المصرية وتقوم بتشجيعهم  دائما وتعبر لهم عن مدى تقدير الدولة المصرية لجهودهم.

وتابعت   السفيرة نبيلة  مكرم، وزيرة الهجرة،  أن الوقفات التضامنية للجاليات المصرية بالخارج هى القوة الناعمة لمصر وصورتها المشرفة أمام دول العالم.   
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