الجالية المصرية في ألمانيا تحتفل بـ ثورة 30 يونيو.. وتوجه رسالة قوية للجماعة الإرهابية اليوم

قال ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، إن الجماعة الإرهابية انهارت بعد ثورة 30 يونيو وأصبح ليس لديها أي مصداقية في الشارع الألماني تمامًا، وأصبحت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي هي الأولى والأخيرة والأكثر مصداقية في الشارع الألماني وللسياسيين الألمانيين.





وتابع ماجد سعد، خلال حواره عبر "سكايب" في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن الشارع الألماني أصبح يرى بشكل واضح أن القيادة المصرية راشدة وصادقة، وأصبح كل المصريين في الخارج لهم دور قوي وفعال في الأحزاب السياسية المختلفة ولهم صوت مسموع ويحترم من كل القادة السياسية الخارجية.





وأوضح ماجد سعد، أن الجالية المصرية ستحتفل هذا العام في أكبر ميادين فرانكفورت في ألمانيا اليوم في الساعة 4 ونص عصرًا وهذا لأن في ذلك الوقت يكون الميدان مزدحما بسائحين من كل جهات العالم وهذا لمساندة مصر في كل خطواتها سواء للتصدي لجائحة كورونا أو الدفاع عن حدودها الغربية أو حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل.





وأضاف أن الاحتفالات هذا العام ستكون رسالة قوية لكل العالم، مؤكدًا لكل المصريين في الداخل أن لهم قوة أخرى تدافع عنهم في كل الدول الخارجية، لأنهم سفراء لمصر في ألمانيا.