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أخبار العالم

ألمانيا تسجل 256 إصابة و3 وفيات جديدة بـ كورونا

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:16 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت ألمانيا اليوم الأحد ارتفاعا جديدا لأعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".3 

وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ"، سجلت ألمانيا 256 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 193.499 منذ بدء تفشي الوباء.

فيما سجلت 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي وفيات كورونا في ألمانيا إلى 8957 شخصا.

وكانت ألمانيا سجلت في اليوم السابق 687 إصابة و6 وفيات.

إلى ذلك، ذكرت وكالة رويترز البريطانية في إحصاء لها، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 10 ملايين شخص، وويقول موقع "وورلد ميترز" إن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم وصل إلى 10 ملايين و82 ألفا و618 شخصا، منذ بدء تفشي الوباء.

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