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فن

أخبار الفن.. هجوم على يوسف الشريف بسبب رفض القبلات.. خطيبة حسن شاكوش تعلق على انفصالهما.. وتعرض أحمد فلوكس لحادث سير

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:53 م
حسن شاكوش وخطيبته
حسن شاكوش وخطيبته
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شروق ابراهيم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

بعد رفضه ملامسة الفنانات.. رد ناري من صبري فواز على تصريحات يوسف الشريف

تعرض الفنان يوسف الشريف، لموجة من الانتقادات بسبب تصريحاته في إحدى البرامج التلفزيونية بأنه يرفض ملامسة الفنانات في اعماله الفنية، ويشترط ذلك في العقود.

 

بعد تعافيه من كورونا.. مصطفى درويش: قررت معالجة نفسي في المنزل لهذا السبب

تحدث الفنان مصطفى درويش عن تجربته إصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي تعافى منه منذ أيام وعن إيجابيات هذه المرحلة الصعبة.


دعونا ننسى أخطاء الماضي.. أول تعليق من خطيبة حسن شاكوش على خبر انفصالهما

علقت خطيبة مطرب أغاني المهرجانات حسن شاكوش على خبر انفصالهما من خلال أحد المنشورات عبر فيسبوك.


بعد ساعات من نشره فيديو داخل سيارته.. أحمد فلوكس يتعرض لحادث سير

تعرض الفنان أحمد فلوكس لحادث سير، بعد ساعات من نشر فيديو له من داخل سيارته وهو يغني.


منتجو فيلم جيمس بوند الجديد يدعون الأمير هاري وميجان ماركل لحضور العرض الخاص

دعا منتجو  No Time to die ،الفيلم الجديد ضمن سلسلة افلام جيمس بوند، الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، لحضور العرض الخاص للفيلم الذي سيقام في مدينة هوليوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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