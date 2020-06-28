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فن

منتجو فيلم جيمس بوند الجديد يدعون الأمير هاري وميجان ماركل لحضور العرض الخاص

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:46 م
فيلم جيمس بوند
فيلم جيمس بوند
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شروق ابراهيم
دعا منتجو  No Time to die ،الفيلم الجديد ضمن سلسلة افلام جيمس بوند ، الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، لحضور العرض الخاص للفيلم الذي سيقام في مدينة هوليوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية

ويأتي ذلك بعد إعلان احتمالية حضور الأمير ويليام وزوجته دوقة كامبريج كيت ميدلتون العرض الخاص للفيلم في العاصمة البريطانية لندن.
 
وكانت الصفحة الرسمية لسلسلة أفلام جيمس بوند الجديد No Time to die ،  أعلنت عن موعد جديد لطرح الفيلم بعد تأجيله بسبب انتشار  فيروس كورونا المستجد في العالم. 

وكتبت الصفحة الرسمية عبر موقع التدوين الاجتماعي تويتر: "الفيلم سيطرح في بريطانيا يوم 12 نوفمبر أما في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 20 نوفمبر".
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