منتجو فيلم جيمس بوند الجديد يدعون الأمير هاري وميجان ماركل لحضور العرض الخاص

دعا منتجو No Time to die ،الفيلم الجديد ضمن

، الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، لحضور العرض الخاص للفيلم

الذي

سيقام في مدينة هوليوود بولاية

كاليفورنيا

الأمريكية

.





ويأتي ذلك بعد إعلان احتمالية حضور الأمير ويليام وزوجته دوقة كامبريج كيت ميدلتون العرض الخاص للفيلم في العاصمة البريطانية لندن.

وكانت الصفحة الرسمية لسلسلة أفلام جيمس بوند الجديد No Time to die ، أعلنت عن موعد جديد لطرح الفيلم بعد تأجيله بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.





وكتبت الصفحة الرسمية عبر موقع التدوين الاجتماعي تويتر: "الفيلم سيطرح في بريطانيا يوم 12 نوفمبر أما في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 20 نوفمبر".