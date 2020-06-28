بعد تعافيه من كورونا.. محافظ مطروح يستقبل السكرتير العام المساعد

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد بمكتبه، اللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد السابق لمحافظة مطروح، وذلك بعد تماثله للشفاء عقب إصابته بفيروس كورونا ، والذى صدر قرار وزير التنمية المحلية بنقله لمحافظة الوادى الجديد .

وقدم المحافظ التهنئة له بعد تكليفه سكرتيرا عاما لمحافظة الوادى الجديد، مقدما له الشكر على فترة عمله السابقة بالمحافظة، وكذلك التهنئة بعد تمائله للشفاء عقب إصابته بفيروس كورونا ، داعيا له بدوام بالصحة والعافية .

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وتوجه محمد أنيس السكرتير العام المساعد السابق لمحافظة مطروح بالشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح على كافة الدعم له خلال فترة عمله بمطروح ، وكذلك الحرص على اهتمامه وسؤاله للاطمئنان عليه خلال فترة مرضه حتى تماثله للشفاء .

كما وجه الشكر لجميع القيادات الامنية والتنفيذية والشعبية وعمد ومشايخ وعواقل مطروح ومديرى المديريات والإدارات وجميع العاملين لحرصهم على التواصل معه للاطمئنان عليه مما كان له أكبر الأثر النفسى وخير معين وسند خلال فترة مرضه.

كان السكرتير العام المساعد السابق لمحافظة مطروح قد اعلن اصابته بفيروس كورونا وتم عزله لمدة 14 يوما حتى تماثل للشفاء .