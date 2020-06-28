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حوادث

بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. الداخلية: تطوير وتحديث أقسام الشرطة لتقديم خدمات عصرية للمواطنين.. فيديو وصور

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:01 م
قسم شرطة أول شرم
قسم شرطة أول شرم الشيخ
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مصطفى الرماح
فاجأت وزارة الداخلية المواطنين بتطوير عدد من أقسام الشرطة، وذلك قبل أيام قليلة من احتفالات المصريين بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

وانتهت أجهزة وزارة الداخلية وفقًا لبرنامجها الزمني من تطوير عدد من أقسام الشرطة بمحافظات "القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وجنوب سيناء" وفقًا لنموذج موحد اضطلعت بتنفيذ الأجهزة الاستشارية بالوزارة وروعى فيه المظهر الحضارى الذى يلبى جميع متطلبات المواطنين، لا سيما كبار السن وذوي القدرات الخاصة، وكذا تطوير مكاتب حقوق الإنسان وجميع المرافق بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين.


وبدأت الوزارة بهذا النموذج الذى يتم تطبيقه ليشمل جميع أقسام ومراكز الجمهورية تباعًا حتى يتحقق المستهدف منها، وذلك لكون الأقسام الشرطية هى الواجهة الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين بصورة مستمرة على مدار الساعة لتلبية متطلباته.

وهكذا تسعى الجهود الأمنية دائمًا نحو ارتياد آفاق التحديث والتطوير فى تحقيق الرسالة الأمنية لمستهدفاتها وتدعيم ركائز الأمن وتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية المعاصرة والتى ترتكز فى أحد محاورها على تهيئة البيئة الوظيفية المواتية لأداء أمنى فعال، وذلك من خلال توفير الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة إطلاق الطاقات البشرية ومواكبةً للطفرة المعمارية والحضارية التى تشهدها البلاد وإنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف تطوير وتحديث المنشآت الشرطية بجميع محافظات الجمهورية، وتزويدها بالتقنيات الحديثة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصرى متطور.
بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. الداخلية: تطوير وتحديث أقسام الشرطة لتقديم خدمات عصرية للمواطنين.. فيديو وصور
بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. الداخلية: تطوير وتحديث أقسام الشرطة لتقديم خدمات عصرية للمواطنين.. فيديو وصور
بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. الداخلية: تطوير وتحديث أقسام الشرطة لتقديم خدمات عصرية للمواطنين.. فيديو وصور
بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. الداخلية: تطوير وتحديث أقسام الشرطة لتقديم خدمات عصرية للمواطنين.. فيديو وصور
بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. الداخلية: تطوير وتحديث أقسام الشرطة لتقديم خدمات عصرية للمواطنين.. فيديو وصور
بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. الداخلية: تطوير وتحديث أقسام الشرطة لتقديم خدمات عصرية للمواطنين.. فيديو وصور
بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. الداخلية: تطوير وتحديث أقسام الشرطة لتقديم خدمات عصرية للمواطنين.. فيديو وصور
بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. الداخلية: تطوير وتحديث أقسام الشرطة لتقديم خدمات عصرية للمواطنين.. فيديو وصور
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