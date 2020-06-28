إجازات الصيف وكورونا.. تجارب العالم فى التعايش مع الفيروس

عرضت فضائية سكاى نيوز عربية فيديو بعنوان إجازات الصيف وكورونا.. كيف ستختلف هذا العام؟





أوضح الفيديو أن مصر قامت برفع حظر التجوال اعتبارا من أمس السبت والسماح باستقبال الرحلات الدولية المقررة فى الاول من يوليو ، كما سمحت للسياح الأجانب بزيارة المدن والمنتجعات السياحية .





أما عن الإمارات العربية المتحدة عملت على تقليص القيود تدريجيًا وإعادة بعض شركات الطيران خلال يوليو ، وإعادة فتح الفنادق للسائحين المحليين بطاقة مخفضة وإجراءات صارمة .





وجورجيا خططت لإعادة فتح المطارات للمسافرين الدوليين بداية من يوليو وهي خطة من ثلاث مراحل لحل الأزمة .



