إجازات الصيف وكورونا.. تجارب العالم فى التعايش مع الفيروس

عرضت فضائية سكاى نيوز عربية فيديو بعنوان إجازات الصيف وكورونا.. كيف ستختلف هذا العام؟
أوضح الفيديو أن مصر قامت برفع حظر التجوال اعتبارا من أمس السبت والسماح باستقبال الرحلات الدولية المقررة فى الاول من يوليو ، كما سمحت للسياح الأجانب بزيارة المدن والمنتجعات السياحية .
أما عن الإمارات العربية المتحدة عملت على تقليص القيود تدريجيًا وإعادة بعض شركات الطيران خلال يوليو ، وإعادة فتح الفنادق للسائحين المحليين بطاقة مخفضة وإجراءات صارمة .
وجورجيا خططت لإعادة فتح المطارات للمسافرين الدوليين بداية من يوليو وهي خطة من ثلاث مراحل لحل الأزمة .
أما عن ألمانيا فرفعت القيود المفروضة على دول الاتحاد الاوروبى ودراسة السماح بدخول الزوار من بعض الدول مثل المملكة المتحدة وسويسرا ، مشيرا الى ان قبرص قائمة بالدول التى سيتم منحها حتى الوصول الى قبرص على مرحلتين ،بمجرد إعادة فتح الوجهه يسمح لزوار البلدان المختارة فقط بالدخول .