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البطوطى: كبرى شركات الطيران العربية مهددة بالإفلاس خلال الـ48 ساعة القادمة.. فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:17 م
وليد البطوطى
وليد البطوطى
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ريهام فيكتور
قال وليد البطوطى، مستشار وزارة السياحة الاسبق، إن اكبر شركات الطيران العربية مهددة بالأفلاس خلال الـ 48 ساعة القادمة، منوها الى أن الامور لدينا كانت تسير بتوازن وهدوء وقمنا بعمل اغلاق كلى.

وأضاف "البطوطى"، عبر مداخلة هاتفية ، ببرنامج ، " صباح الورد"، المذاع على فضائية " TEN" أن الطيران كان يعمل فى اطار نقل المصريين العالقين على مستوى العالم الى ارض الوطن.

وأشار مستشار وزارة السياحة الاسبق، إلى ان عمليات التعقيم للفرق والطائرات كانت مستمرة وكافه الاجراءات الاحترازية والتى غالبا ستتبع حتى يظهر مصل او علاج لفيروس كورونا.

وأوضح مستشار وزارة السياحة الاسبق، ان العالم كله قرر انه يجب ان نعيش ونتكيف مع الوضع الحالى، لان اقتصاديات العالم كله لا تحتمل الغلق اكثر من ذلك.

وأضاف مستشار وزارة السياحة الاسبق، أنه "مفيش استعجال" ومصر اعلنت فى حملات دعائية واخبارية فتح المدن الشاطئية صاحبة الاجراءات الاحترازية.
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