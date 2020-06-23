البطوطى: كبرى شركات الطيران العربية مهددة بالإفلاس خلال الـ48 ساعة القادمة.. فيديو

قال وليد البطوطى ، مستشار وزارة السياحة الاسبق، إن اكبر شركات الطيران العربية مهددة بالأفلاس خلال الـ 48 ساعة القادمة، منوها الى أن الامور لدينا كانت تسير بتوازن وهدوء وقمنا بعمل اغلاق كلى.





وأضاف "البطوطى"، عبر مداخلة هاتفية ، ببرنامج ، " صباح الورد"، المذاع على فضائية " TEN" أن الطيران كان يعمل فى اطار نقل المصريين العالقين على مستوى العالم الى ارض الوطن.





مستشار وزارة السياحة الاسبق، إ لى ان عمليات التعقيم للفرق والطائرات كانت مستمرة وكافه الاجراءات الاحترازية والتى غالبا ستتبع حتى يظهر مصل او علاج لفيروس كورونا وأشار





وأوضح مستشار وزارة السياحة الاسبق، ان العالم كله قرر انه يجب ان نعيش ونتكيف مع الوضع الحالى، لان اقتصاديات العالم كله لا تحتمل الغلق اكثر من ذلك.



