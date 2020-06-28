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محافظات

ضمن خطة التعايش مع كورونا.. محافظ بني سويف يصدر قرارا بتقليل ساعات العمل للموظفين

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:52 م
محافظة بني سويف
محافظة بني سويف
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محمد عبدالحليم
أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"اليوم الأحد"قرار رقم 908 لسنة 2020 بشأن تنظيم حضور العاملين بديوان عام المحافظة ودواوين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية،وذلك في ضوء قرارات رئاسة مجلس الوزراء الأخيرة وخطة الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد. 

حيث تضمنت المادة الأولى من قرار المحافظ تكليف السكرتير العام والسكرتير العام المساعد لرؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية بتنظيم حضور العاملين بالجهات التابعة لهم،بحيث تكون مواعيد الحضور والانصراف بالجهات التي تعمل 6 أيام أسبوعيًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرا ،فيما تكون مواعيد الحضور والانصراف بالجهات التي تعمل 5 أيام أسبوعيًا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا،وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار ، وإلغاء كل قرار يخالف ذلك . 

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على أن يلتزم جميع العاملين بالحضور إلى العمل"يوميًا"وطبقًا للقواعد المعمول بها، (لحين صدور تعليمات آخرى)،ويُستثنى من ذلك(المصاب بأي مرض من الأمراض المزمنة مثل :السكر،الضغط،أمراض الكلى والكبد و القلب، والأورام"ويُثبت ذلك بتقرير حديث من اللجان الطبية المختصة")،والموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس،والموظفة التي ترعى معاق، والموظفة التي لديها طفل أو أكثر " أقل من 6 سنوات". 


كما تضمنت المادة الثانية من القرار:أن المصاب والمخالط لمصاب بفيروس كورونا في "إجازة استنثائية"لحين التعافى، على أن يقدم تقريرًا طبيًا من الجهات المختصة ،فيما نصت المادة الثالثة على التزام جميع العاملين بالجهات بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بمقر العمل،فضلًا عن التزام المترددين على جميع المنشآت بارتداء الكمامات والالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية اللازمة . 

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