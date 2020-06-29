من أولى بالصدقة القريب أم الفقير المحتاج ؟

أيهما أفضل الصدقة على الأقارب أم على الفقراء والمحتاجين ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ وسيم يوسف، الداعية الإماراتى، وذلك خلال برنامجه "رحيق الإيمان"، المذاع عبر فضائية أبو ظبي.





وأجاب "وسيم"، قائلًا: أن الصدقة بابها مفتوح والأقرب أولى، فالاقربون اولى بالمعروف، و ان تترك اهلك اغنياء خيرًا لك من أن تتركهم عالة يسألون الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ان الصدقة للأقربون صدقة وصلة رحم.





وتابع: اما الزكاة فهى تنطبق على الشخص الذى وضع له الشروط فى القرآن الكريم وجاء ذلك فى قوله تعالى { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.









وأشار الى أنه لكن لو كان قريبي عنده قوته يومه فالأولى هنا هو الفقير، ولكن لو استوى الطرفان الفقير والقريب فالاولى يكون القريب، وإذا لم يتساوى فالاولى هو أكثرهم حاجة.





فى سياق متصل .. ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: "عندي مالٌ أتصدق به، ولي جارٌ محتاجٌ، وقريبٌ لي محتاج، وهو أيضًا جارٌ لي، لكنه أبعد من الآخر، فمن أولى بالصدقة؟".



وأجابت دار الإفتاء المصرية أنه للسائل الخيار في ذلك الأمر؛ فكلا الأمرين جائز، ولكن الأولى: إعطاء الصدقة للقريب المحتاج، وله في هذه التصدق أجران: أجر الصدقة، وأجر صلة رحمك بالمال المتصدق به.



