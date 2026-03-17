عروض مسرحية وورش فنية وأفلام مجانية.. ضمن فعاليات قصور الثقافة

أكدت الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية لقصور الثقافة، أن الهيئة العامة لقصور الثقافة كثّفت فعالياتها خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، مشيرة إلى أن معظم الأنشطة تُقدم مجانًا بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين، خاصة الأطفال والشباب، للاستفادة من محتوى ثقافي وفني متنوع.

وأوضحت خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الفعاليات تشمل عروضًا مسرحية في عدد من المحافظات، إلى جانب أنشطة قصر السينما والصالونات الثقافية والورش الفنية، فضلًا عن استمرار عروض الكورال والأوركسترا القومية، مؤكدة أن هذه الأنشطة تُختتم تباعًا مع نهاية الشهر، وسط اهتمام كبير بجودة المحتوى وتنوعه بما يلائم مختلف الفئات.

وأضافت أن الإقبال الجماهيري كان لافتًا، خاصة من الأطفال، مشددة على حرص الهيئة على الوصول للجمهور عبر مختلف وسائل الترويج، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر الوعي الثقافي وتعزيز القيم الإيجابية وبناء الوعي المجتمعي.