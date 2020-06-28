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تعليم

تعرف على مواعيد امتحانات الفرق النهائية بكليات جامعة حلوان

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:31 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن إقامة امتحانات الفرق النهائية بالجامعات والمعاهد  المصرية ابتداء من أول شهر يوليو ٢٠٢٠ و سط اجرائات  احترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا و المحافظة على سلامة الطلاب و العاملين بالجامعات المصرية . 


و ننشر لكم موعد امتحانات الفرق النهائية بأغلب كليات جامعة حلوان : 

أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان، عن إقامتها لامتحانات الفرق النهائية فى الفترة من ٤ يوليو ٢٠٢٠ الى ٢٥ يوليو ٢٠٢٠ على ان تكون مدة ايام الامتحانات ٧ ايام ، بحيث تكون الفترة ما بين المادة و الأخرى يومين او ثلاثة على الأقل . 

كما اعلنت كلية الحقوق بالجامعة عن اقامتها الامتحانات خلال الفترة من 9 اغسطس الى 26 اغسطس 2020 على ان تكون مدة ايام الامتحانات هى ست ايام  بحيث يكون الفترة بين المادة و التى تليها  يومين او ثلاث على الاقل . 

و اعلنت ايضا كلية الخدمة الاجتماعية عن اقامتها الاختبارات الشفهية للطلاب  يومى 9 يوليو و 16 يوليو 2020 و الامتحانات النهائية  بداية من يوم 6 اغسطس حتى يوم 17 اغسطس 2020 على ان تكون الفترة بين المادة و الاخرى  يومين ليكون عدد ايام الامتحانات 4 ايام فقط . 
و اوضحت كلية العلوم ان بداية امتحانات الفرق النهائية بها  يوم السبت الموافق 11 يوليو 2020 لتنتهى فى  السبت 25 يوليو 2020 لتكون الفترة بين المادة و التى تليها  يوم واحد فقط  و يكون عدد ايام الامتحانات 7 ايام . 

و اشارت كلية التربية الفنية الى ان الامتحانات الخاصة بالفرق النهائية بها و هى الفرقة الخامسة تبداء يوم 11 يوليو 2020  وتنتهى فى 26 يوليو 2020 ليكون عدد ايام الامتحانات 8 ايام  . 

و بالنسبة لكلية الهندسة بالجامعة تبدء امتحانات الفرق النهائية يوم 5 يوليو 2020 و تنتهى 27 يوليو 2020 ليكون عدد ايام الامتحان 12 يوم و الفارق بين المادة و الاخرة يوم او اثنين على الاقل . 

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