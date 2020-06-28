تعرف على مواعيد امتحانات الفرق النهائية بكليات جامعة حلوان

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن إقامة امتحانات الفرق النهائية بالجامعات والمعاهد المصرية ابتداء من أول شهر يوليو ٢٠٢٠ و سط اجرائات احترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا و المحافظة على سلامة الطلاب و العاملين بالجامعات المصرية .
أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان، عن إقامتها لامتحانات الفرق النهائية فى الفترة من ٤ يوليو ٢٠٢٠ الى ٢٥ يوليو ٢٠٢٠ على ان تكون مدة ايام الامتحانات ٧ ايام ، بحيث تكون الفترة ما بين المادة و الأخرى يومين او ثلاثة على الأقل .
كما اعلنت كلية الحقوق بالجامعة عن اقامتها الامتحانات خلال الفترة من 9 اغسطس الى 26 اغسطس 2020 على ان تكون مدة ايام الامتحانات هى ست ايام بحيث يكون الفترة بين المادة و التى تليها يومين او ثلاث على الاقل .
و اعلنت ايضا كلية الخدمة الاجتماعية عن اقامتها الاختبارات الشفهية للطلاب يومى 9 يوليو و 16 يوليو 2020 و الامتحانات النهائية بداية من يوم 6 اغسطس حتى يوم 17 اغسطس 2020 على ان تكون الفترة بين المادة و الاخرى يومين ليكون عدد ايام الامتحانات 4 ايام فقط .