كفانا تعسفا.. صيادلة القاهرة تطالب رئيس اتحاد المهن الطبية بصرف دعم ضحايا كورونا

طالب الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة ، الدكتور حسين خيرى رئيس اتحاد المهن الطبية بوقف الإجراءات التعسفية التى تمارس مع أعضاء نقابة الصيادلة وهم جزء من أعضاء اتحاد المهن الطبية فى صرف الدعم الذى أقره الاتحاد لأعضائه من ضحايا وباء كورونا.





وطالب الشيخ بتسهيل إجراءات الصرف أسوة بأعضاء نقابة الأطباء فى صرف الدعم.









وأصدر الشيخ بيانا جاء فيه: وردت الينا العديد من الشكاوى من الصيادلة بشأن ما يلقونه من تعنت في صرف دعم الاتحاد للمصابين بالكورونا تارة بطلب ختم النسر وتارة تقرير من جهة العمل وتارة بطلب برنت تأمينات لمن يعملون في صيدليات وتارة اثبات ممارسة العمل لمن هم فوق سن المعاش، مما يعد تعنتا في صرف الدعم للصيادلة مقارنة بالأطباء وتمييز في المعاملة بين أعضاء الفريق الطبي الواحد.









وإذا كان هذا مطلبكم وشرطكم لصرف الإعانة فكان الاولي بكم الحفاظ علي حياة وكرامة الأعضاء باستئجار مستشفي لعلاجهم أو إيجاد وسائل تشخيص تمكنهم من معرفة حالتهم الصحية. الا انكم باشتراطاتكم هذه تمارسون الضغوط على الصيادلة وكأنهم ليسوا اعضاء في الاتحاد أو كأنهم متحايلون يتفننون في التحايل في المستندات للحصول على الدعم وهذا منتهي التعسف والمهانة على الرغم من معاناتهم من المرض وامكانية نقل العدوي الي ذويهم وهو الشيء الذي لن نرضاه لزملائنا ولن نقبل به ابدا. وعليه برجاء تعديل شروط صرف المنحة والتي يجب أن تخلو من تلك الشروط السابقة خاصة وأنه كما تعلمون ليس هناك مكان في المستشفيات الحكومية ومعظم الزملاء بعد تشخيصهم يكونون في عزل منزلي. وإن كان لابد من التدقيق فلتطلبوا بجانب التقرير أدوات التشخيص للاطلاع عليها مثل pcr x ray or ct_scan









وتابع : بالطبع أنتم كأطباء يمكنكم التأكد من الإصابة من خلال الاطلاع على هذه التقارير. كفانا تعسفًا وسياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين فى التعامل مع اعضاء الفريق الطبى الواحد بما يحمل فى طياته الامتهان للصيادلة ومهنة الصيدلة.







