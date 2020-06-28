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فن

بشعر مبلل.. ميرنا نور الدين تنشر صورة جديدة من إجازتها الصيفية

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:49 م
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
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محمد بدران

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة جديدة لها عبر خاصية "ستورى" على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "الانستجرام"


وظهرت ميرنا نور الدين، بإطلالة صيفية وشعر مبلل خلال قضاء عطلتها الصيفية فى إحدى المدن الساحلية، و نالت الصورة إعجاب متابعيها.


يذكر أن أحدث أعمال ميرنا نور الدين، مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.


وخاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.

بشعر مبلل.. ميرنا نور الدين تنشر صورة جديدة من إجازتها الصيفية
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