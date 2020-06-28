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توك شو

بعد 150 يوما.. مستشفى النجيلة للعزل تعود للعمل بجميع تخصصاتها ..فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:53 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور محمد إبراهيم، نائب رئيس مستشفى النجيلة، إن مستشفى النجيلة كان أول مستشفى عزل لمصابي فيروس كورونا في مصر والشرق الأوسط.


وأضاف الدكتور محمد إبراهيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه بعد زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا في مصر تم اعتماد مستشفى النجيلة و13 مستشفى أخرى للعزل.


وتابع نائب مدير مستشفى النجيلة للعزل، أنه تم عمل بروتوكول علاجي لفيروس كورونا وكان يتم فيه احتجاز أصحاب الأعراض الخفيفة منزليا، أما من تظهر عليهم أعراض تنفسية؛ فيتم عزله داخل مستشفى عزل.


وأوضح الدكتور محمد إبراهيم, أنه تدريجيا تم فتح أقسام عزل بجميع المستشفيات المركزية بمصر والبالغ عددها 320 مستشفى حتي يتم توفير أكبر عدد ممكن من الأسرّة لمصابي فيروس كورونا.


وأشار إلي أن بعد انتهاء عمل مستشفي النجيلة من خدمة العزل لمصابي كورونا أصبح هناك قسم خاص لاستقبال حالات كورونا أيضا بالمستشفي.


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