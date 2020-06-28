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ديني

احترام النظام في ضوء الشرع الحنيف.. ندوة تنظمها الأوقاف.. الثلاثاء

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:57 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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محمود ضاحي

تنظم وزارة الأوقاف في إطـار التـعـاون والتـنسيق المـستمر مع الـهـيئة الوطنيـة للإعلام في ملـف تجـديـد الخطـاب الديـني،ندوة للرأي بعنوان : " احترام النظام في ضوء الشرع الحنيف.

 تنقل الندوة الـقناة الثـقـافية في بث مباشر ، من مبني الإذاعة والتليفزيون  الثلاثاء ويشارك فيها من  أحمد محمد عوض  (إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص).

وفي سياق آخر   قام  اللواء  أشرف الداودي محافظ قنا و اللواء  أشرف عبد الحميد مدير أمن قنا  بمتابعة عمليات فتح المساجد بالمحافظة وأداء صلاة الفجر بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بحضور محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف بقنا ، مشيدًا سيادته بالإجراءات والضوابط الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لفتح المساجد , والتي من أهمها : الوضوء في المنزل , وإحضار السجادة الخاصة , وارتداء الكمامات , والتباعد والمسافات الآمنة, وعدم المصافحة , والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة .

  وأكدت  الوزارة أنها تثق في وعي وثقافة رواد المساجد وأنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية .


حددت وزارة الأوقاف  خطبة الجمعة القادمة من مسجد السلطان حسن بالقاهرة، وبذات الضوابط التي تمت بها صلاة الجمعة في الأسابيع الماضية، وقاصرة على مسجد السلطان حسن فقط، وتصلى الجمعة القادمة ظهرا بالمنازل أو الرحال حيث كان الإنسان. 


وأكدت الوزارة أنه في حال استمرار المصلين على روح الانضباط والالتزام بالضوابط الإجرائية والاحترازية، سيتم عرض الأمر على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء الموقر للنظر في رفع تعليق صلاة الجمعة  في الوقت الذي تراه اللجنة مناسبا. 


وناشدت كل العاملين بالأوقاف وكل المصلين الالتزام الجاد والتام بجميع الضوابط الإجرائية  والوقائية التي حددتها الوزارة.





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