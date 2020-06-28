AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسام البدري: سنعقد جلسة مع اللجنة الخماسية بعد اجتماع الكاف يوم الثلاثاء

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:10 م
حسام البدرى
حسام البدرى
Advertisements
يسري غازي
أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول أنه سيعقد جلسة مع اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عقب انتهاء اجتماع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.


وقال البدرى عقب انتهاء اجتماع الجبلاية مع مدربي المنتخبات الوطنية اليوم انه سيتم عقد جلسة مع اتحاد الكرة بعد اجتماع الكاف يوم الثلاثاء مباشرة لترتيب الأوضاع ووضع التصور النهائي لمنتخب مصر خلال الفترة القادمة.


وعقدت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اجتماعا مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني ومحمد بركات مدير المنتخب، وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي والدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب.


حضر الاجتماع الدكتور أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية المؤقتة باعتباره المشرف على منتخب أولمبي الفراعنة للتعرف علي  التصور الخاص بالمنتخب فى المرحلة المقبلة.


يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عقدت اجتماعات مكثفة مع أندية الدورى الممتاز والقسم الثاني من أجل حسم مصير استكمال الدورى الممتاز وبقية المسابقات المحلية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجبلاية تجتمع بمدرب منتخب مصر لوضع خارطة طريق تصفيات أمم الكاميرون غدا

عضو اللجنة الخماسية عن خطاب حق التمرد: خاص بالمنتخبات وليس له علاقة بعودة الدوري

استعدادا لأولمبياد طوكيو.. أحمد عبد الله: مباريات ودية للمنتخب مع كبار أوروبا

بسبب كورونا.. اتحاد الكرة يلغي المؤتمرات الصحفية للأندية في الدوري

برنامج التصفيات والأولمبياد.. اللجنة الخماسية تجتمع اليوم بمدربي منتخبات مصر

شاهد.. حسام البدري يخضع لاختبار قياس الحرارة فى اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

خناقة بين كيكي سيتين ولاعبي برشلونة بعد التعادل مع سيلتا فيجو

قوات الدعم السريع السودانية ترد على اتهام "الوفاق" بشأن إرسال مسلحين إلى ليبيا

تشريعية النواب توافق على عقوبة الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للإخلال بنظام الامتحانات

بـ سلوبيت جينز وقبعة ملونة .. سهر الصايغ تتألق بإطلالة لافتة

شاهد .. نموذج السيارة الكهربائية المصرية .. تنتجها النصر للسيارات بالتعاون مع الصين

أخبار الرياضة.. المقاولون يحسم مصير طاهر محمد طاهر.. قيمة عقد فايلر السنوي مع الأهلي.. الإنتاج ينفي إصابة باسم مرسي بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خليك زي النجوم.. 4 علامات توضح الفرق بين النظارة الأصلية والتقليد

شاهد| كأنك في حمام السباحة.. سيارة الجاكوزي المناسبة للصيف

بـ المايوه.. علا رشدى رفقة أطفالها على البحر.. شاهد