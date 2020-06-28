حسام البدري: سنعقد جلسة مع اللجنة الخماسية بعد اجتماع الكاف يوم الثلاثاء

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول أنه سيعقد جلسة مع اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عقب انتهاء اجتماع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.









وقال البدرى عقب انتهاء اجتماع الجبلاية مع مدربي المنتخبات الوطنية اليوم انه سيتم عقد جلسة مع اتحاد الكرة بعد اجتماع الكاف يوم الثلاثاء مباشرة لترتيب الأوضاع ووضع التصور النهائي لمنتخب مصر خلال الفترة القادمة.









وعقدت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اجتماعا مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني ومحمد بركات مدير المنتخب، وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي والدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب.









حضر الاجتماع الدكتور أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية المؤقتة باعتباره المشرف على منتخب أولمبي الفراعنة للتعرف علي التصور الخاص بالمنتخب فى المرحلة المقبلة.









يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عقدت اجتماعات مكثفة مع أندية الدورى الممتاز والقسم الثاني من أجل حسم مصير استكمال الدورى الممتاز وبقية المسابقات المحلية.



