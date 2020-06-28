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رياضة

إحنا مع الدولة.. حسام البدري يطالب الأندية بالالتزام بقرارات عودة الدوري

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:17 م
حسام البدري
حسام البدري
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يسري غازي
طالب حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أندية الدوري الممتاز بالالتزام بقرارات الدولة في الأزمة الحالية.

وقال حسام البدري، عقب انتهاء اجتماع الجبلاية مع مدربي المنتخبات الوطنية، إن عودة المباريات مهمة جدًا؛ بعيدا عن استكمال الدوري الحالي من عدمه، ونحن مع قرارات الدولة، ولابد الالتزام بالقرارات.

وعقدت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعًا مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني ومحمد بركات مدير المنتخب، وشوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، والدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب.

وحضر الاجتماع الدكتور أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية المؤقتة باعتباره المشرف على منتخب أولمبي الفراعنة للتعرف علي  التصور الخاص بالمنتخب فى المرحلة المقبلة.

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عقدت اجتماعات مكثفة مع أندية الدورى الممتاز والقسم الثاني من أجل حسم مصير استكمال الدورى الممتاز وبقية المسابقات المحلية.

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