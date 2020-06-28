بفستان جرئ.. رحمة حسن تثير الجدل بإطلالة مثيرة

نشرت الفنانة

صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات " إنستجرام".

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها ووضع المكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود.

وشاركت رحمة حسن مؤخرا في بطولة مسلسل سابع جار مع عدد من نجوم الفن.





مسلسل "سابع جار وهو من بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏هبة يسر.