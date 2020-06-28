بفستان جرئ.. رحمة حسن تثير الجدل بإطلالة مثيرة

نشرت الفنانة رحمة حسن صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات " إنستجرام".
وظهرت رحمة حسن بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان مكشوف الأكتاف والصدر باللون الأزرق المشجر الأبيض وهو ما جعل إطلالتها جريئة وتكشف عن أنوثتها.
أما من الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها ووضع المكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود.
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#Repost @michel_makdissy with @get_repost ・・・ I LOVE THE CONFIDENCE THAT MAKE UP GIVES @realrahmahassan @kimisafadi @toibeautysalon #eyeshadowlooks #makeuplooks #makeup #beautybloggers #anastasiabeverlyhills #morphebrushes #beautytips #muasfeaturing #100daysofmakeup #colourpopme #imageconsultant #makeuptransformation #hairstyles #browlamination #blogger #actress .. I love you ❤️