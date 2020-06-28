AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفستان جرئ.. رحمة حسن تثير الجدل بإطلالة مثيرة

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:20 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
نشرت الفنانة رحمة حسن صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات " إنستجرام".

وظهرت رحمة حسن بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان مكشوف الأكتاف والصدر باللون الأزرق المشجر الأبيض وهو ما جعل إطلالتها جريئة وتكشف عن أنوثتها. 

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها ووضع المكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود. 

وشاركت رحمة حسن مؤخرا في بطولة مسلسل سابع جار مع عدد من نجوم الفن.

مسلسل "سابع جار وهو من بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏هبة يسر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على طريقة شويكار.. رحمة حسن تشعل تيك توك بتحدي جديد |شاهد

الحمد لله على ما مضى .. رحمة حسن تنشر صورة عبر إنستجرام

شاهد.. رحمة حسن تنشر صورة من المطار رغم كورونا

رحمة حسن تشعل السوشيال ميديا في أحدث جلساتها التصويرية

رحمة حسن تشارك جمهورها صورة جديدة لها

رحمة حسن: أتمنى لو كان لدي كلب وحصان.. شاهد

ترشيحاتنا

تحذير لمصابي كورونا.. الحجر البيطرى: لمس الحيوانات الأليفة يؤدي إلى نقل العدوى.. فيديو

بـ 7 كلمات من نار.. هنا الزاهد تتضامن مع يوسف الشريف.. شاهد

القفازات كارثة وتعامل بطبيعتك.. طبيب يوجه رسالة للمواطنين

دينا زهرة مذيعة cbc إكسترا تعلن تعافيها من فيروس كورونا

خناقة بين كيكي سيتين ولاعبي برشلونة بعد التعادل مع سيلتا فيجو

بفستان جرئ.. رحمة حسن تثير الجدل بإطلالة مثيرة

AdvertisementS

رئيس الوزراء: الخميس إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الخميس بدلا من منتصف الأسبوع .. الحكومة تستحدث نظاما جديدا بشأن الإجازات الرسمية

قرار جديد من تركي آل الشيخ بعد تنازله عن قضاياه ضد الأهلي

اعتذر عن رئاسة الشبكة وتقديم البرامج.. عمرو الليثى يعلن انتهاء ارتباطه بقناة النهار

الحكومة: الإجازات الرسمية سيتم استبدالها دائما بيوم الخميس

خالد الغندور عن تنازل تركي آل الشيخ عن قضاياه ضد الأهلي: قرار رائع

تحذير لمصابي كورونا.. الحجر البيطرى: لمس الحيوانات الأليفة يؤدي إلى نقل العدوى.. فيديو

نقابة المهن التمثيلية عن اعتزال عبلة كامل الفن: منعرفش عنها حاجة

هو ليه الناس بتطالب بالحرية الجنسية للشواذ.. ناهد السباع تهاجم منتقدى يوسف الشريف

الحكومة: ساعة محددة لإغلاق المحال والمقاهي بعد أزمة كورونا

مراقب ثانوية عامة يتعرض للتهديد بالسلاح لالتزامه بمنع الغش.. والجهات الأمنية تضبط المتهمين

دينا زهرة مذيعة cbc إكسترا تعلن تعافيها من فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ولا إيشارب.. درة تثير الجدل بإطلالة غريبة

بشعر مبلل.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة.. شاهد

بفستان جرئ.. رحمة حسن تثير الجدل بإطلالة مثيرة