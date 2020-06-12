رحمة حسن تشعل السوشيال ميديا في أحدث جلساتها التصويرية

نشرت رحمة حسن مجموعة من الصور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من أحدث جلساتها التصويرية.



وخطفت رحمة حسن الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جماله

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وشاركت رحمة حسن مؤخرا في بطولة مسلسل سابع جار مع عدد من نجوم الفن.

مسلسل "سابع جار وهو من بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏هبة يسر.