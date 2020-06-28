16 حالة مرضية بين الطلاب.. غرفة عمليات الثانوية الأزهرية: هدوء في ثالث أيام امتحانات القسم العلمي

أكد تقرير غرفة عمليات الشهادة الثانوية الأزهرية أن هناك حالة من الاستقرار والالتزام سادت في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية خلال اليوم الثالث من امتحانات القسم العلمي، في مادة الحديث، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر الدراسي أو عدم مناسبتها للزمن المقرر.





ورصدت غرف المتابعة بعض الملاحظات تمثلت في التالي: 3 كاشف حراري لا يعمل وتم على الفور استبدالهم، و16 كاشف عن المعادن لا تعمل وتم على الفور استبدالها بأخرى، وإلغاء ندب عضو لجنة من الأعضاء الموجودين في المناطق بسبب عدم التزامه بالتعليمات الوقائية التي شدد عليها فضيلة الإمام الأكبر و أقرتها الجهات الصحية.





كما تم رصد 17 حالة إخلال بالامتحان من الطلاب بسبب تمزيق بعض الأوراق وشطب أوراق البوكلت، و7 حالات غش إلكتروني منهم 2 ملاحظين لدخولهم اللجنة بساعة ذكية.





وتم الإبلاغ عن 4 حالات مرضية من الملاحظين، وتم اتخاذ الإجراءات المتبعة من خلال أطباء اللجان.





وتم التعامل مع حالات العزل الصحي بغرف العزل الصحي باللجان واستكمال الامتحان بفضل الله.





كما تم رصد 16 حالة مرضية من الطلاب وتم اتخاذ الإجراءات المتبعة من خلال أطباء اللجان.





وتقدمت غرفة العمليات بالشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب الذي يتابع يوميًا على مدار الساعة حالة الطلاب واللجان والعاملين بها.





يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبًا، بإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى12 طالبًا.