أمريكا تسجل 9732 جديدة إصابة و91 وفاة بـ كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا لأعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة.





وقالت الجامعة إن الولايات اامتحدة سجلت 9732 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة,





كما سجلت الولايات المتحدة 91 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، وتشمل الأرقام جميع الولايات الخمسين، ومقاطعة كولومبيا وأراض أمريكية أخرى، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الولايات المتحدة.





وقالت الجامعة إن اللوايات المتحدة سجلت ما لا يقل عن مليوني و530 ألفا و587 شخصا,.





بينما توفي م يقرب من 125.630 شخصا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.