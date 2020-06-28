AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار بالهيروين والشابو بسوهاج

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:43 م
ضبط متهم
ضبط متهم
Advertisements
اسلام مقلد
تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية امن سوهاج، برئاسة الرائد مصطفى رافت الشندويلي رئيس قسم مكافحة المخدرات والرائد شريف عبدالمحسن معاون مباحث قسم اول سوهاج، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه بالأتجار بالمخدرات وذلك قبل ترويجهم لكمية من الهيروين والشابو على عملائهم المتعاطين بدائره قسم اول سوهاج وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجاري اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة.

وشملت المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين على ٦٠ تذكرة لمخدر الهيروين وزنها ٢٠٠ جرام، و٧ تذاكر لمخدر الشابو القاتل وزنها ٢٠ جرام، و٢ قطرة لعقار الميدرابيد وامبول لعقار افيل وواحد دولار امريكى ورق ملفوف لتعاطى الهيروين بالاستنشاق وكذلك واحد جنيه مصرى ورقى لذات الاستخدام السابق و٢ هاتف محمول و مبلغ مالى قدره " ٧٣٠ " جنيها.


كان اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخليه مدير امن سوهاج، تلقى اخطارا من اللواء عبد الحميد ابو موسى مدير ادارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحه المخدرات بمديريه امن سوهاج بقيام المدعو "محمود.ق" ٢٧ سنه عاطل ويقيم ش الشهيد الجارحى قسم اول سوهاج  وهو مسجل مخدرات فئة ب، والمدعو "سهيل.م" ٣٠ سنة عاطل ومقيم ش محمد عرفه ش الجمهورية قسم ثان سوهاج ومسجل اتجار فى المخدرات.

وعقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفي الشندويلى رئيس قسم مكافحة المخدرات و الرائد شريف عبدالمحسن معاون مباحث قسم اول سوهاج و تم ضبط المتهمان بحوزتهما المضبوطات السابق ذكرها.

وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترفا بحيازة المواد المخدره بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة بيعهما للمواد المخدره والهاتف المحمول للاتصال على عملائهما المتعاطين.

و تحرر عن ذلك المحضر رقم ١٧١٢ إدارى لسنة ٢٠٢٠ قسم اول  سوهاج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بقيمة 5 ملايين جنيه.. إحباط محاولة تهريب حشيش بثلاث سيارات في بورسعيد

هيروين بـ 24 مليون جنيه .. 5 مديريات أمن تشارك فى ضبط أخطر عصابات تجارة وتصنيع المخدرات .. صور

ضربات أمنية قاصمة لتجار الكيف.. ضبط تشكيل عصابي يتزعمه عربي الجنسية بحوزته 121 كيلو هيروين بقيمة 24 مليون جنيه.. والقبض على عنصرين إجراميين بحوزتهما 82 طربة حشيش بمطروح ..صور

بـ 24 مليون جنيه| ضبط عصابة جلب وتصنيع المخدرات بـ121 كيلو هيروين.. فيديو

قبل ترويجهم حشيش وهيروين.. مكافحة المخدرات بالقاهرة تضبط ٤ من تجار السموم

ترشيحاتنا

خالد الغندور يعلن موعد ظهوره من جديد على قناة الزمالك ويوجه رسالة للأهلي

بفستان قصير ومكياج صاخب.. صوفينار تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

هل يجوز ذبح بقرة في الأضحية أقل من سنتين؟.. الإفتاء تجيب

وزير التعليم لصدى البلد : إجازة الخميس القادم لن تطبق على امتحانات الثانوية العامة

هل تفعلها القارة السمراء؟.. تجربة لقاح مضاد لفيروس كورونا بجنوب إفريقيا

من حمام السباحة.. شيما صابر ورامي صبرى يتألقان فى أحدث ظهور.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون مقطع من الركبة.. حلا شيحة تخطف الأنظار مع أولادها

فستان ولا إيشارب.. درة تثير الجدل بإطلالة غريبة

بشعر مبلل.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة.. شاهد